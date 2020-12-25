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Сенатор Цеков прокомментировал намерения Киева помешать опреснению воды в Крыму

, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Цеков прокомментировал намерения Киева помешать опреснению воды в Крыму
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен помешать проекту с опреснением воды на полуострове.

Цеков заявил, что подобные высказывания выходят за рамки общепризнанных международных стандартов и дают мировому сообществу возможность разобраться в "истинной сущности" действующих властей Украины.

Сенатор в беседе с RT подчеркнул, что украинское руководство считает Крым своей территорией и это якобы дает Киеву право на такие заявления. По мнению Сергея Цекова, здравомыслящие политики из Украины должны понимать, что подобные высказывания можно расценивать как вмешательство во внутренние дела РФ.

ЕТ

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