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Елизавета II рассказала о том, что служило для нее источником вдохновения в 2020 году

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета II рассказала о том, что служило для нее источником вдохновения в 2020 году
королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II в рамках своего рождественского обращения в пятницу, 25 декабря, рассказала о том, что являлось для нее источником вдохновения и надежды в уходящем году.

По словам королевы, год, который заставил людей держаться порознь, в реальности во многом поспособствовал их сближению. Елизавета II отметила, что ее вдохновляли истории людей, которые помогали тем, кто нуждался в помощи, и занимались волонтерством.

Глава семьи британских монархов поблагодарила всех, кто достойно ответил на вызовы 2020 года, отдельную благодарность Елизавета II выразила британской молодежи.

ЕТ

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