В американском городе Нэшвилл взорвался автомобиль

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25 декабря 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полиция штата Теннесси, Emily Molli/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 25 декабря, стало известно, что в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, взорвался автомобиль. В местной полиции заявили, что это, вероятно, стало результатом "преднамеренного действия".

Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов оперативно перекрыли улицы в центре города и начали расследование, к которому уже подключились ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Журналисты отмечают, что в результате взрыва автомобиля в Нэшвилле пострадали три человека, они были доставлены в больницу.