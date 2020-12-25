В американском городе Нэшвилл взорвался автомобиль
25 декабря 2020, 18:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В пятницу, 25 декабря, стало известно, что в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, взорвался автомобиль. В местной полиции заявили, что это, вероятно, стало результатом "преднамеренного действия".
Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов оперативно перекрыли улицы в центре города и начали расследование, к которому уже подключились ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Журналисты отмечают, что в результате взрыва автомобиля в Нэшвилле пострадали три человека, они были доставлены в больницу.
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