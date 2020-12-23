В Балтиморе произошел взрыв в офисном здании, девять человек в критическом состоянии
23 декабря 2020, 19:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В многоэтажном офисном здании в городе Балтимор, расположенном в американском штате Мэриленд, прогремел взрыв. Согласно последней информации, в результате случившегося произошло частичное обрушение крыши.
Пожарная служба Балтимора сообщила, что в результате взрыва и последующего обрушения в офисном здании пострадали по меньшей мере 10 человек, они были доставлены в больницы. Уточняется, что девять пациентов находятся в критическом состоянии, а один – в тяжелом.
Информации о причине взрыва к настоящему моменту не поступало. Предполагается, что в здании расположен офис компании Baltimore Gas & Electric.
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