Взрыв в Кабуле унес жизни как минимум 8 человек

На площади Спин Калай в одном из районов Кабула прогремел сегодня, 20 декабря, взрыв, передает телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана. Как минимум восемь человек погибло.
По данным канала 1TV, насчитывается 15 пострадавших. По информации телеканала Tolo News, жертвами взрыва стали девять человек. Целью террористов был автомобиль члена афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Сообщается, что сам политик выжил, но получил ранения. Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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