Британец после выхода из медицинской комы заговорил с акцентом и захотел стать молочником
25 декабря 2020, 17:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail
Житель Великобритании очнулся после медицинской комы, в которую его ввели из-за заражения COVID-19, и начал разговаривать с сильным шотландским акцентом. Кроме того, он захотел стать молочником.
Супруга мужчины Луиза Олдхэм сообщила, что ее супруг по имени Уэйн заговорил со странным акцентом после того, как шесть недель провел на аппарате искусственной вентиляции легких.
Женщина призналась, что не надеялась на улучшение состояния мужа и даже спланировала его похороны, поскольку в общей сложности он находился в больнице 11 недель. После того, как врачи отключили Уэйна Олдхэма от аппарата, врачи помогли ему провести видеозвонок с членами семьи.
Луиза отметила, что ее супруг был вялым, обвинил ее в том, что она не приезжала его навещать в течение десяти недель, а потом заявил, что намерен сбежать и стать молочником. При этом он имел странный, похожий на шотландский, акцент.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.