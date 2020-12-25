Британец после выхода из медицинской комы заговорил с акцентом и захотел стать молочником

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25 декабря 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

больничная палата, pixabay.com

Житель Великобритании очнулся после медицинской комы, в которую его ввели из-за заражения COVID-19, и начал разговаривать с сильным шотландским акцентом. Кроме того, он захотел стать молочником.

Супруга мужчины Луиза Олдхэм сообщила, что ее супруг по имени Уэйн заговорил со странным акцентом после того, как шесть недель провел на аппарате искусственной вентиляции легких.

Женщина призналась, что не надеялась на улучшение состояния мужа и даже спланировала его похороны, поскольку в общей сложности он находился в больнице 11 недель. После того, как врачи отключили Уэйна Олдхэма от аппарата, врачи помогли ему провести видеозвонок с членами семьи.

Луиза отметила, что ее супруг был вялым, обвинил ее в том, что она не приезжала его навещать в течение десяти недель, а потом заявил, что намерен сбежать и стать молочником. При этом он имел странный, похожий на шотландский, акцент.