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Ушел из жизни замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ушел из жизни замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко
флаг Белоруссии, Ilya Galakhov/Global Look Press

В пятницу, 25 декабря, стало известно, что из жизни ушел заместитель главы Министерства иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко. В июле 2020 года дипломат был назначен послом республики в США.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подчеркнул сегодня, что Олег Кравченко скоропостижно скончался ранее в пятницу. Он, однако, не уточнил, что стало причиной внезапной смерти заместителя главы Министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что Кравченко не успел уехать на работу в Соединенные Штаты Америки и находился на территории Белоруссии.

ЕТ

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