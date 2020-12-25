Ушел из жизни замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко
25 декабря 2020, 16:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В пятницу, 25 декабря, стало известно, что из жизни ушел заместитель главы Министерства иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко. В июле 2020 года дипломат был назначен послом республики в США.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подчеркнул сегодня, что Олег Кравченко скоропостижно скончался ранее в пятницу. Он, однако, не уточнил, что стало причиной внезапной смерти заместителя главы Министерства иностранных дел республики.
Отмечается, что Кравченко не успел уехать на работу в Соединенные Штаты Америки и находился на территории Белоруссии.
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