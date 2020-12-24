Россия и Беларусь договорились о ценах на газ в 2021 году
24 декабря 2020, 21:21[ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 24 декабря, глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, определяющий формирование цен на газ в 2021 году.
«Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году», - говорится в сообщении на сайте компании.
В Минэнерго Белоруссии отметили, что цены в новом году остались «практически на уровне 2020 года», но ниже формулы, определяющей цену на газ для Белоруссии.
Рабочая встреча главы Газпрома Алексея Миллера, министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в РФ Владимира Семашко состоялась в Санкт-Петербурге.
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