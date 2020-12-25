Косачев считает, что переименование молдавского языка в румынский будет раскалывать молдавское общество

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25 декабря 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Константин Косачев. Фото: сайт СФ

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что решение «переименовать» молдавский язык в румынский будет и далее раскалывать молдавское общество.

По его словам, подобный подход не будет содействовать продвижению вперёд в урегулировании Приднестровского конфликта.

«Это решение вряд ли будет консолидировать молдавское общество, о стремлении к чему неоднократно заявляла госпожа Санду в ходе предвыборной кампании», – отметил сенатор.

Он также отметил, что в первую очередь на это должны отреагировать граждане в самой Молдавии, а не внешние партнеры республики.

Ранее сообщалось, что румынский язык стал официальным на сайте президента Молдавии.