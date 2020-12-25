Между Москвой и Брюсселем возобновили прямое чартерное авиасообщение
25 декабря 2020, 16:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В пятницу, 25 декабря, в столицу Бельгии Брюссель прибыл первый с весны текущего года прямой чартерный рейс из Москвы. Авиасообщение ранее было приостановлено из-за пандемии коронавируса нового типа.
Согласно последней информации, рейс авиакомпании "Аэрофлот" прибыл в брюссельский аэропорт Zaventem в соответствии с расписанием в 11:12 по местному времени (13:12 по московскому времени).
Уточняется, что полеты по маршруту Москва – Брюссель – Москва будут осуществляться один раз в неделю – по пятницам. Разрешение на осуществление вышеуказанных рейсов со стороны Бельгии было предоставлено России до конца марта будущего года.
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