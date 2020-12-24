Депутат Госдумы Сухарев предложил приостановить авиасообщение со всеми странами

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24 декабря 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул идею утром в четверг, 24 декабря, о временном ограничении авиасообщения с другими странами на фоне регистрации в некоторых государствах нового штамма коронавируса.

Иван Сухарев направил копию письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Депутат обратил внимание на то, что новая мутация COVID-19 была обнаружена в Соединенном Королевстве и ряде других стран, вследствие чего многие государства, среди которых Россия, приняли решение ограничить авиасообщение с Великобританией.

Сухарев, как сообщает RT, попросил Мишустина рассмотреть возможность временно прекратить перелеты во все страны в целях поддержания имеющейся положительной динамики борьбы с пандемией коронавируса нового типа.