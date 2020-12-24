Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации COVID-19
24 декабря 2020, 10:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Утром в четверг, 24 декабря, стало известно, что Китай временно прекращает авиасообщение с Великобританией. Соответствующее решение было принято из-за выявленного в королевстве нового штамма COVID-19.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в рамках брифинга заметил, что власти Китая, приняв во внимание меры других стран, решили временно остановить авиасообщение с Великобританией, где зарегистрирована мутация коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что новый штамм является более заразным чем те, которые были выявлены ранее. Утверждалось, однако, что он не приводит к более тяжелому течению заболевания.
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