В Германии число зараженных COVID-19 выросло за сутки на 32 195

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Германии за минувшие сутки увеличилось на 32 195. Об этом сообщили утром в четверг, 24 декабря, в институте Роберта Коха.
Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 достигло в Германии к настоящему моменту 1 587 115. С начала пандемии в стране скончались 28 770 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 1 миллиона человек.
Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.
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