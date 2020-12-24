В Германии число зараженных COVID-19 выросло за сутки на 32 195

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24 декабря 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Институт Роберта Коха

анализ крови, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Германии за минувшие сутки увеличилось на 32 195. Об этом сообщили утром в четверг, 24 декабря, в институте Роберта Коха.

Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 достигло в Германии к настоящему моменту 1 587 115. С начала пандемии в стране скончались 28 770 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 1 миллиона человек.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.