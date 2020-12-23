В Великобритании выявили максимальное число случаев заражения COVID-19 за сутки – 39,2 тысячи

За минувшие сутки на территории Великобритании зарегистрировали 39,2 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данный показатель стал максимальным в стране с начала пандемии.
Уточняется, что антирекорд по числу заражений фиксируется в Соединенном Королевстве уже вторые сутки подряд. Накануне в Великобритании зарегистрировали более 36,8 тысячи случаев заболевания COVID-19.
Количество жертв коронавирусной инфекции в стране за минувшие 24 часа составило 744, а во вторник – 691. В общей сложности в Британии скончались более 69 тысяч заразившихся, что в настоящий момент является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных с начала пандемии случаев заражения в королевстве превысило 2,14 миллиона.
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