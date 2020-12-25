В ВОЗ заявили, что мутация COVID-19 в Великобритании незначительна
25 декабря 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что выявленная в Великобритании мутация COVID-19 незначительна и не оказывает влияния на эффективность средств для диагностики, а также лекарств и вакцин.
По словам Вуйнович, к настоящему моменту коронавирус в Британии мутировал очень незначительно, вследствие чего Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать проведение тестирований, отслеживание контактов граждан с последующей изоляцией, а также регулярное мытье рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Подчеркивается, что совместные действия и отсутствие паники дадут возможность держать под контролем ситуацию с обнаружением в Великобритании и других странах нового штамма COVID-19.
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