В ВОЗ заявили, что мутация COVID-19 в Великобритании незначительна

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25 декабря 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

COVID-19, pixabay.com

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что выявленная в Великобритании мутация COVID-19 незначительна и не оказывает влияния на эффективность средств для диагностики, а также лекарств и вакцин.

По словам Вуйнович, к настоящему моменту коронавирус в Британии мутировал очень незначительно, вследствие чего Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать проведение тестирований, отслеживание контактов граждан с последующей изоляцией, а также регулярное мытье рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Подчеркивается, что совместные действия и отсутствие паники дадут возможность держать под контролем ситуацию с обнаружением в Великобритании и других странах нового штамма COVID-19.