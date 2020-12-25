ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В ВОЗ заявили, что мутация COVID-19 в Великобритании незначительна

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В ВОЗ заявили, что мутация COVID-19 в Великобритании незначительна
COVID-19, pixabay.com

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что выявленная в Великобритании мутация COVID-19 незначительна и не оказывает влияния на эффективность средств для диагностики, а также лекарств и вакцин.

По словам Вуйнович, к настоящему моменту коронавирус в Британии мутировал очень незначительно, вследствие чего Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать проведение тестирований, отслеживание контактов граждан с последующей изоляцией, а также регулярное мытье рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Подчеркивается, что совместные действия и отсутствие паники дадут возможность держать под контролем ситуацию с обнаружением в Великобритании и других странах нового штамма COVID-19.

ЕТ

В мире

Донецкий журналист Замдыханов: Украина не собирается возвращать ДНР и ЛНР, Киеву они не нужны

Донецкий журналист Замдыханов: Украина не собирается возвращать ДНР и ЛНР, Киеву они не нужны

Несмотря на свою миролюбивую риторику, Украина не собирается возвращать территории, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Рамиль Замдыханов, донецкий журналист.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью