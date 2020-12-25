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В США за сутки выявили более 192 тысячи случаев заражения COVID-19

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

В США за сутки выявили более 192 тысячи случаев заражения COVID-19
врачи в США, XinHua

За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Соединенных Штатов Америки составило 192 тысячи. Об этом заявил Университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за минувшие 24 часа медики зарегистрировали в США 192 081 новый случай заболевания COVID-19, а также 2 899 смертей.

Напомним, что на прошлой неделе специалисты Университета Джонса Хопкинса зафиксировали суточный максимум заражений в Штатах, который превысил 249 тысяч случаев.

С начала пандемии в США выявили более 18,6 миллиона случаев заражения COVID-19, жертвами вируса стали свыше 329 тысяч американцев.

ЕТ

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