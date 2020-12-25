Лукашенко заявил, что «бог нас немножко пожалел»

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25 декабря 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Главной задачей для белорусского государства является сохранение здоровья граждан. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

При этом он отметил, что «сегодня самая большая проблема для нашего общества — это болезнь наших людей, как и во всем мире».

«Слава богу, и я не устану это повторять, нас он еще немножко пожалел и жалеет», – отметил Лукашенко.

В настоящее время президент Белоруссии проводит инспекции организаций здравоохранения республики. По его мнению, республика успешно справляется с эпидемией, но, как считает Лукашенко, в стране нужно как можно быстрее провести вакцинацию населения.

Ранее Лукашенко пообещал белорусам свободный доступ к вакцине от коронавируса.