Лукашенко заявил, что «бог нас немножко пожалел»

25 декабря 2020, 15:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Главной задачей для белорусского государства является сохранение здоровья граждан. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
При этом он отметил, что «сегодня самая большая проблема для нашего общества — это болезнь наших людей, как и во всем мире».
«Слава богу, и я не устану это повторять, нас он еще немножко пожалел и жалеет», – отметил Лукашенко.
В настоящее время президент Белоруссии проводит инспекции организаций здравоохранения республики. По его мнению, республика успешно справляется с эпидемией, но, как считает Лукашенко, в стране нужно как можно быстрее провести вакцинацию населения.
Ранее Лукашенко пообещал белорусам свободный доступ к вакцине от коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.