Лукашенко пообещал белорусам свободный доступ к вакцине от коронавируса
22 декабря 2020, 22:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что каждый желающий белорус получит свободный доступ к вакцине от коронавируса.
По словам белорусского лидера, сегодня внимание всего мира сосредоточено на одной проблеме – ликвидации вспышки пандемии коронавирусной инфекции. Для этого во всех странах принимаются беспрецедентные меры, и Белоруссия не исключение.
«Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало – страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил о намерении создать в Белоруссии собственную вакцину от коронавируса.
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