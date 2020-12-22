Лукашенко пообещал белорусам свободный доступ к вакцине от коронавируса

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22 декабря 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что каждый желающий белорус получит свободный доступ к вакцине от коронавируса.

По словам белорусского лидера, сегодня внимание всего мира сосредоточено на одной проблеме – ликвидации вспышки пандемии коронавирусной инфекции. Для этого во всех странах принимаются беспрецедентные меры, и Белоруссия не исключение.

«Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало – страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о намерении создать в Белоруссии собственную вакцину от коронавируса.