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Лукашенко заявил о намерении создать в Белоруссии собственную вакцину от коронавируса

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко заявил о намерении создать в Белоруссии собственную вакцину от коронавируса
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике отрабатываются три возможных технологии получения прототипа вакцины от коронавирусной инфекции.

По его словам, производство иммунологических препаратов такого уровня – абсолютно новая для Белоруссии задача, тем не менее, «есть определенный потенциал и в Минздраве, и в Академии наук».

Белорусский лидер также отметил, что что нынешние разработки помогут выбрать основную «мишень» для создания отечественной вакцины.

Ранее Лукашенко выразил России благодарность за поставки вакцины от COVID-19.

ДВа

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