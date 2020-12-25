Зеленский заявил, что может позвонить Путину в любой момент

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25 декабря 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он может в любой момент позвонить своему российскому коллеге.

Украинский лидер также добавил, что общаться с российским лидером входит в его обязанности, а не звонит он ему, поскольку пока не видит тем для разговора, но пообещал, что сразу же позвонит в Кремль, как только для этого будет повод.

«Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается», - выразил уверенность глава Украины убежден украинский президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский предсказал всеобщую мобилизацию на Украине в случае «большой войны» с Россией.