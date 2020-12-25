Экс-полковник США Роберт Гамильтон: Россию ждет разгром в случае крупной войны с НАТО

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25 декабря 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Учения НАТО, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Крупный военный конфликт с Североатлантическим альянсом привел бы к разгрому Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Роберт Гамильтон, полковник в отставке Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Эксперт отметил, что военное вмешательство России в противостояние на территории Сирии стало поворотным моментом для Москвы, так как она впервые с момента развала СССР применила силу за пределами постсоветского пространства. По мнению бывшего полковника, РФ вполне может конкурировать с Западом в периферийных регионах, при этом страхи перед российским вторжением в какую-либо из стран, входящих в НАТО, не имеют по собой реальных оснований.

Любая крупная война между Россией и альянсом может закончиться только победой блока и разгромом Москвы, полагает Роберт Гамильтон.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The Washington Times написало, что «северные трюки» РФ вынудили американские ВВС устроить «слоновью прогулку» на Аляске.