Володин оценил планы Украины помешать опреснению воды в Крыму: «Это же надо так ненавидеть людей!»

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25 декабря 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что украинские власти, собирающиеся помешать реализации в Крыму проекта по опреснению воды, ненавидят людей. О том, что Украина будет противостоять реализации проекта по обеспечению Крыма водой, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Володин считает, что такое отношение к людям Киев демонстрировал в Крыму всегда. «Это же надо так ненавидеть людей!» - эмоционально сказал председатель Госдумы. Как отметил Володин, «прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще». Он уверен, что Киеву это не удастся.

Володин напомнил, что совсем недавно украинские власти грозили, якобы Крымский мост не будет построен и туристов в Крыму не будет. «Их очередной иллюзии также предстоит развеяться» - подчеркнул Вячеслав Володин.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ранее прокомментировал планы украинских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму.