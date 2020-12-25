Гемпель оценил планы Киева сорвать проект по опреснению воды

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25 декабря 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал планы украинских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму.

Гемпель заявил, что киевские власти продолжают своей враждебной по отношению к жителям Крыма политикой нарушать международные нормы и права человека.

"Помешать, взорвать, перекрыть – политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения", – сказал крымский политик.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды на полуострове. Первые опреснительные установки для водоснабжения Симферополя будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района и в Ялте. На работу уйдет до 14-15 месяцев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев знает об этих планах и намерен препятствовать реализации проекта "большой международной компании", которую планируют привлечь власти Крыма.

До 2014 года 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма подача воды ограничена.

19 декабря стало известно, что воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь в целях покрытия проблемы вододефицита.