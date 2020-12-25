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Гемпель оценил планы Киева сорвать проект по опреснению воды

, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Гемпель оценил планы Киева сорвать проект по опреснению воды
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал планы украинских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму.

Гемпель заявил, что киевские власти продолжают своей враждебной по отношению к жителям Крыма политикой нарушать международные нормы и права человека.

"Помешать, взорвать, перекрыть – политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения", – сказал крымский политик.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды на полуострове.  Первые опреснительные установки для водоснабжения Симферополя будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района и в Ялте. На работу уйдет до 14-15 месяцев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев знает об этих планах и намерен препятствовать реализации проекта "большой международной компании", которую планируют привлечь власти Крыма.

До 2014 года 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма подача воды ограничена.

19 декабря стало известно, что воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь в целях покрытия проблемы вододефицита.

ИЧ

Общество

Гемпель оценил планы Киева сорвать проект по опреснению воды

Гемпель оценил планы Киева сорвать проект по опреснению воды

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал планы украинских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму.

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