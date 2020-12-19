Стартовала переброска воды из Кадыковского карьера в Севастополь

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19 декабря 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

кран, вода, pixabay.com

Утром в субботу, 19 декабря, стало известно, что воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь в целях покрытия проблемы вододефицита. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее в рамках большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и пообещал, что власти страны экономить на этом не будут. Отметим также, что недавно в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды в водохранилище в связи с затянувшейся засухой. Вчера в город начали подавать воду из резервного водоема, расположенного у горы Гасфорта, а также Инкерманского озера. Кроме того, сообщалось о начале строительства нового водозабора на реке Бельбек, которое должно завершиться к марту.

Развожаев уточнил, что 15 тысяч кубометров воды, которые с сегодняшнего дня начинают поступать в систему Севастополя, позволяют экономить 15 тысяч кубов на Чернореченском водохранилище. Предполагается, что благодаря запуску резервных источников город продержится до марта без ограничений подачи воды.