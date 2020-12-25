Ресурс Avia.pro: Грузия и Азербайджан могут устроить блокаду российской военной базы в Армении
25 декабря 2020, 09:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Грузинские и азербайджанские власти могут организовать блокаду российской военной базы, размещенной на территории Армении. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.
Сетевой ресурс Avia.pro констатирует, что в настоящее время и Грузия, и Азербайджан разрешают направляющимся в Ереван и Гюмри самолетам РФ пересекать свое воздушное пространство, однако в будущем ситуация способна измениться, если Москва решит создать еще один военный объект в Армении. В этом случае Тбилиси и Баку могут блокировать действующую российскую базу, полагают авторы портала.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, азербайджанский сайт Haqqin написал, что против армии страны в Нагорном Карабахе воевали и «боевики» из Соединенных Штатов.
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