Ресурс Avia.pro: Грузия и Азербайджан могут устроить блокаду российской военной базы в Армении

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25 декабря 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Грузинские и азербайджанские власти могут организовать блокаду российской военной базы, размещенной на территории Армении. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Сетевой ресурс Avia.pro констатирует, что в настоящее время и Грузия, и Азербайджан разрешают направляющимся в Ереван и Гюмри самолетам РФ пересекать свое воздушное пространство, однако в будущем ситуация способна измениться, если Москва решит создать еще один военный объект в Армении. В этом случае Тбилиси и Баку могут блокировать действующую российскую базу, полагают авторы портала.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, азербайджанский сайт Haqqin написал, что против армии страны в Нагорном Карабахе воевали и «боевики» из Соединенных Штатов.