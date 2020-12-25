Гахария заявил о перспективах восстановления территориальной целостности Грузии

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25 декабря 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Георгий Гахария. Фото: сайт правительства Грузии

Грузинское правительство продолжит работу в направлении реализации мирных инициатив и «скорого восстановления территориальной целостности» страны. Об этом заявил и. о. премьер-министра Грузии Георгий Гахария.

По его словам, работа в направлении мирных инициатив будет продолжаться, прежде всего «для наведения мостов и укрепления доверия с нашими гражданами, нашими абхазскими и осетинскими братьями».

«Это наша главная цель, самый правильный и быстрый способ восстановить территориальную целостность страны и, что наиболее важно, доверие», – сказал он.

Ранее Гахария заявлял, что неизменной целью страны является интеграция в НАТО.