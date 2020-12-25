Гахария заявил о перспективах восстановления территориальной целостности Грузии
25 декабря 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Грузинское правительство продолжит работу в направлении реализации мирных инициатив и «скорого восстановления территориальной целостности» страны. Об этом заявил и. о. премьер-министра Грузии Георгий Гахария.
По его словам, работа в направлении мирных инициатив будет продолжаться, прежде всего «для наведения мостов и укрепления доверия с нашими гражданами, нашими абхазскими и осетинскими братьями».
«Это наша главная цель, самый правильный и быстрый способ восстановить территориальную целостность страны и, что наиболее важно, доверие», – сказал он.
Ранее Гахария заявлял, что неизменной целью страны является интеграция в НАТО.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.