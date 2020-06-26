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Премьер-министр Грузии: неизменной целью страны является интеграция в НАТО

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Грузии: неизменной целью страны является интеграция в НАТО
флаг Грузии, pixabay.com

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в рамках выступления в парламенте с ежегодным отчетом в пятницу, 26 июня, заявил, что неизменной целью страны является ее полноценное членство в НАТО.

Гахария отметил, что Грузия и Североатлантический альянс продолжают углублять все активные форматы сотрудничества, наращивают участие в миротворческих миссиях.

Кроме того, грузинский премьер заметил, что новым компонентом в отношении страны и НАТО является сотрудничество по Черному морю. По его мнению, стороны должны сделать все возможное, чтобы в черноморских портах Грузии стало более частым и стабильным представительское появление альянса и стратегических партнеров.

ЕТ

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