Россия обеспокоена наличием биологических лабораторий близ своих границ

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26 июня 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

На территории Грузии, Украины расположены иностранные военные лаборатории. Исследователи проводят в них секретные эксперименты. Представитель России на заседании совета ОБСЕ Александр Лукашевич уведомил, что военно-биологическая активность зарубежных лабораторий вызывает беспокойство у нашего государства.



Российский дипломат добавил, что функционирование и развитие биолабораторий осуществляется за счёт медицинских организаций США и Пентагона. Эксперименты проводятся с опасными патогенами, возбудителями чумы и лихорадок. Москва видит в таких действиях нарушение документа «Венской встречи 1986 года». Согласно ему, государства должны осуществлять сотрудничество в области безопасности проведения различных биологических экспериментов. Построенные на территории бывших советских республик лаборатории не подчиняются ни одному из ведомств и министерств.



Американская сторона на заявления российских дипломатов ответила, что любая критика и заявления Москвы являются дезинформацией. Опасные возбудители никогда не попадут посторонним лицам, заверили представители Пентагона. В МИД Грузии на заявления Александра Лукашевича ответили возможностью посещения российских экспертов биологических лабораторий.



Количество биолабораторий близ российских границ растёт с каждым годом. Доступ к результатам исследований имеют только американские специалисты. Местные учёные и технический персонал не могут посещать помещения, где проводятся секретные исследования.



