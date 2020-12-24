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В Швейцарии и Германии обнаружены зараженные новым штаммом коронавируса

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Швейцарии и Германии обнаружены зараженные новым штаммом коронавируса
пациент, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Германии и Швейцарии выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Отмечается, что мутацию, которая может быть заразнее первичного варианта инфекции, обнаружили в Великобритании.

«Рассматриваемая мутация может быть обнаружена в двух образцах от людей с положительным результатом. Эти люди проживают в Великобритании и дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии. Секвенирование образцов проводили в Национальном справочном центре новых вирусных заболеваний в Женеве», - сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Кроме того, в Bild со ссылкой на представителя местного Минздрава, появилась информация,  что в германской федеральной земле Баден-Вюртемберг выявили «британский» штамм коронавируса у женщины, которая 20 декабря прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. Она находится на изоляции в доме своих родственников.

БА

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