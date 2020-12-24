Avia.pro: ВКС РФ и правительственная армия начали массированное наступление на джихадистов в Сирии

Российские ВКС и армия, подконтрольная правительству в Дамаске, начали массированное наступление на боевиков в Сирии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Как информирует ресурс Avia.pro, несколько часов назад самолеты РФ нанесли серию мощных ударов по позициям представителей джихадистских вооруженных формирований в провинции Латакия. Воздушные атаки, в частности, были проведены в окрестностях города Кабани и на территории района Джебель аль-Акрад.
В процитированной публикации отмечается, что также в ударах по бандитам были задействованы подразделения сирийской армии.
Ранее в четверг тот же самый интернет-портал предположил, что новейший дрон РФ под названием «Орион» мог уничтожить базу боевиков в провинции Алеппо.
Jihadist area in #Latakia targeted by #Russian warplanes pic.twitter.com/l1KRqPQfjF— Last Defender (@LastDef) December 24, 2020