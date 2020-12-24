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Avia.pro: ВКС РФ и правительственная армия начали массированное наступление на джихадистов в Сирии

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: ВКС РФ и правительственная армия начали массированное наступление на джихадистов в Сирии
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС и армия, подконтрольная правительству в Дамаске, начали массированное наступление на боевиков в Сирии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как информирует ресурс Avia.pro, несколько часов назад самолеты РФ нанесли серию мощных ударов по позициям представителей джихадистских вооруженных формирований в провинции Латакия. Воздушные атаки, в частности, были проведены в окрестностях города Кабани и на территории района Джебель аль-Акрад.

В процитированной публикации отмечается, что также в ударах по бандитам были задействованы подразделения сирийской армии.

Ранее в четверг тот же самый интернет-портал предположил, что новейший дрон РФ под названием «Орион» мог уничтожить базу боевиков в провинции Алеппо.

ДЦ

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