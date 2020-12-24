Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил о росте числа провокаций НАТО у российских границ

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24 декабря 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Sebastian Willnow/dpa

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что военные учения НАТО у границ России имеют антироссийскую направленность. Кроме того, увеличивается число провокаций.

По словам Герасимова, мероприятия по подготовке войск Североатлантического альянса проводятся с "явно выраженной антироссийской направленностью", в них все чаще вовлекаются страны, не являющиеся членами блока. Также фиксируется усиление провокационной деятельности у границ РФ.

Начальник Генштаба ВС Российской Федерации добавил, что заметен существенный рост военных бюджетов стран НАТО, а также наращивание их военного потенциала, в частности, в области ПРО.