У Макрона прошли симптомы COVID-19

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24 декабря 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

президент Франции Эммануэль Макрон, Euc/Keystone Press Agency

Днем в четверг, 24 декабря, стало известно, что у президента Франции Эммануэля Макрона больше не проявляются симптомы коронавируса нового типа. Об этом заявили сегодня в Елисейском дворце.

Подчеркивается, что у французского лидера в настоящий момент не проявляются какие-либо признаки коронавирусной инфекции. В Елисейском дворце, однако, уточнили, что в соответствии с существующим протоколом, Эммануэль Макрон сможет завершить карантин только через неделю.

Накануне сообщалось, что состояние здоровья президента Франции, заразившегося неделю назад COVID-19, остается стабильным.