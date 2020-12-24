У Макрона прошли симптомы COVID-19

24 декабря 2020, 13:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFMTV
Днем в четверг, 24 декабря, стало известно, что у президента Франции Эммануэля Макрона больше не проявляются симптомы коронавируса нового типа. Об этом заявили сегодня в Елисейском дворце.
Подчеркивается, что у французского лидера в настоящий момент не проявляются какие-либо признаки коронавирусной инфекции. В Елисейском дворце, однако, уточнили, что в соответствии с существующим протоколом, Эммануэль Макрон сможет завершить карантин только через неделю.
Накануне сообщалось, что состояние здоровья президента Франции, заразившегося неделю назад COVID-19, остается стабильным.
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