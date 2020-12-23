Состояние зараженного COVID-19 президента Франции Макрона начало улучшаться
23 декабря 2020, 15:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: AFP
Днем в среду, 23 декабря, стало известно, что самочувствие президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе сообщил о заражении коронавирусом нового типа, начало улучшаться.
В Елисейском дворце сегодня уточнили, что в состоянии политика наблюдаются улучшения. Ранее в течение нескольких дней сообщалось, что состояние Макрона стабильное, но других подробностей о течении заболевания у французского лидера не предоставлялось.
Напомним, 17 декабря Эммануэль Макрон ушел на самоизоляцию. Политик продолжал работать удаленно, сообщал, что чувствует себя в целом хорошо, но кашляет, быстро устает и испытывает головную боль.
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