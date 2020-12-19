Лечащий врач президента Франции Макрона рассказал о его состоянии

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19 декабря 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Эммануэль Макрон, фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, находится в стабильном состоянии. Главный врач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон сообщил о симптомах, которые наблюдаются у Макрона. Это слабость, сухой кашель, боль в теле.

В то же время лечащий врач французского президента отметил, что болезнь не мешает ему выполнять свою работу, он продолжает работать удаленно.

О том, что президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом, информация появилась 17 декабря.

18 декабря он записал видеообращение к согражданам и поделился, что в целом чувствует себя неплохо и продолжает работать, хотя менее интенсивно, чем обычно.