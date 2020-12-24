Власти США намерены «укрепить связи» с гражданами Венесуэлы

Аргументы Недели → В мире 13+

24 декабря 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

Госдепартамент США сообщил о планах реализации проекта, который предполагает "укрепление связей" с жителями Венесуэлы. Согласно последней информации, в частности, речь идет о молодежи страны.

Программы, которые намерены реализовать власти Соединенных Штатов, должны быть направлены на развитие "общих ценностей", содействие "демократическому процессу перехода" и укрепление сотрудничества двух стран.

Как сообщает RT, особое внимание будет уделяться реализации культурных проектов, просвещению в сфере "гражданского самосознания", поддержке свободы слова и самовыражения, поощрению прав человека и укреплению независимых СМИ.

Будущим участникам проекта планируется выделить до десяти грантов размером от 10 тысяч до 100 тысяч долларов.