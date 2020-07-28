США вводят визовые санкции в отношении двух бывших членов правительства Венесуэлы
28 июля 2020, 20:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят визовые санкции в отношении двух бывших членов правительства Венесуэлы. Об этом заявил 28 июля глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Уточняется, что санкции вводятся против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и экс-замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса.
Помпео уточнил, что они использовали свои позиции во власти в целях личного обогащения, а не для улучшения жизни венесуэльского народа.
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