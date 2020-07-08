Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

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8 июля 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) заявило о "нейтрализации" самолета с американским бортовым номером, который нарушил воздушное пространство страны.

Самолет обнаружило прошлой ночью командование Единой аэрокосмической обороны. Воздушное судно было сбито согласно закону самолетами военной авиации, говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.

Там же опубликованы фото горящего сбитого самолета, на киле которого хорошо сохранился номер N339AV. По сведениям сервиса Flightradar, речь идет о самолете Hawker 800, принадлежащем частному лицу. Накануне он выполнял зарегистрированный полет на территории Мексики из центрального штата Толука на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо.

Месяц назад минобороны Венесуэлы сообщало об аналогичном происшествии на западе страны, предположительно, сбитый самолет использовался наркоторговцами.

В начале мая в Венесуэле была предотвращена попытка вторжения американских диверсионных групп с моря.