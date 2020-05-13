Как в Венесуэле предотвратили майский госпереворот с участием США

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13 мая 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

В начале мая в Венесуэле была предотвращена попытка вторжения американских диверсионных групп с моря. На днях в СМИ этой страны появилась информация, что отбить вторжение США венесуэльцам помогла Россия.



В операции «Акула-2020» участвовали 25 тыс. венесуэльских спецслужбистов. А 8 российских военнослужащих осуществляли управление поисковыми действиями и контролировали БПЛА. Правда, потом это было опровергнуто официальным Каракасом.



Бойцы американских ЧВК должны были проникнуть в страну из Колумбии, атаковать различные военные базы, объекты, поднять восстание и свергнуть Мадуро. Был составлен договор между Silvercorp и Гуайдо, которого американцы признали президентом Венесуэлы. В нём было подробно расписано, что и как должна сделать ЧВК, составлена смета и согласована сумма – 213 млн долларов. Сумма астрономическая, но выплатить её планировали из украденных и заблокированных на счетах в США денег Венесуэлы. В итоге никаких 300 человек Джордан Гудро, возглавляющий американскую ЧВК Silvercorp, не подготовил и не нашёл, а операцию должны были провести 64 бойца.



Представьте себе картину маслом – 3 мая в Венесуэле высаживаются или проникают через сухопутную границу целых 63 человека. Причём высаживаются не в одном месте, а в разных малыми группами по 10 или более человек. Что можно поручить подобной силе? Наверное, диверсии, какие-то убийства важных деятелей и активистов режима, нападения на объекты и колонны. Не более того.

Но нет! У них были куда более амбициозные планы. Пока местные приспешники оппозиции отвлекают на себя внимание местных силовых структур, высадившиеся с катеров 20 человек должны были взять штурмом штаб-квартиры двух сильнейших спецслужб Венесуэлы – SEBIN (политическая контрразведка и антитеррор) и DGSIM (управление военной контрразведки). А также президентскую резиденцию, дворец Мирафлорес и контрольно-диспетчерскую башню авиабазы Ла-Карлота близ столицы. Туда они должны были доставить захваченного во дворце президента Мадуро, которого планировали вывезти из страны на частном самолёте.



На что же они вообще рассчитывали, эти люди? В результате из группы в 10 человек с катера 8 были убиты, а 2 арестованы. Вторую группу взяли без боя целиком бойцы UOTE (спецназ МВД) и военные моряки, оказавшие им поддержку. Вместе с ней были захвачены и двое американцев. Венесуэльские спецслужбы и спецназ продолжили поиски и аресты местных пособников и диверсантов. Вскоре число арестованных достигло 150, ещё несколько десятков – в розыске.



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