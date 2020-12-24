Бывший помощник министра обороны Украины Селиванов: в случае наступления ВСУ в Донбассе Россия атакует их без перехода границы
24 декабря 2020, 12:30[ «Аргументы Недели» ]
В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса Россия атакует киевские подразделения без перехода государственной границы. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Селиванов, переехавший в самопровозглашенную ЛНР бывший помощник украинского министра обороны.
По словам Селиванова, давшего интервью сетевому изданию News Front, любое наступление ВСУ в Донбассе будет сопряжено с ударами по населенным пунктам, что автоматически даст возможность армии России вмешаться в ситуацию. Так как все боевые позиции в зоне конфликта на востоке Украины находятся в пределах поражения систем вооружения РФ, ее военным не нужно заходить на территорию соседней страны для остановки операции Киева, заявил собеседник журналистов.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ проинформировала об исчезновении 93 украинских танков из прифронтовых районов в Донбассе.
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