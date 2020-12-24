ОБСЕ заявила о пропаже 93 танков армии Украины из прифронтовых районов в Донбассе

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24 декабря 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

ОБСЕ заявила о зафиксированной представителями международной организации пропаже 93 танков Вооруженных сил Украины из прифронтовых районов в Донбассе. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российских сетевых СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, в отчете ОБСЕ отмечается, что на прилегающих к линии соприкосновения территориях удалось обнаружить в ходе последних наблюдательных миссий только 28 украинских танков Т-64, при этом ранее там находилась 121 бронемашина. Также исчезли четырнадцать самоходных гаубиц ВСУ.

В Киеве информацию, опубликованную ОБСЕ, пока не прокомментировали.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон высказал точку зрения, согласно которой власти бывшей советской республики не смогут в скором времени вернуть Донбасс.