Киевский журналист Гордон: хватит рассказывать сказки о том, что Украина скоро вернет Донбасс
23 декабря 2020, 15:51[ «Аргументы Недели» ]
Украинцам не следует надеяться на скорую реинтеграцию Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучил Дмитрий Гордон, видео с выступлением киевского журналиста по данному вопросу появилось на его YouTube-канале.
«Хватит рассказывать сказки о том, что Украина скоро вернет Донбасс», - призвал Гордон. По его словам, реинтеграция региона не зависит от усилий Киева, так как Украина является слабым государством.
Журналист добавил, что в сложившихся условиях украинским властям следует «наращивать экономику». Если удастся достичь успехов в этой сфере, жители неподконтрольных территорий в будущем сами захотят вернуться под киевскую юрисдикцию, полагает Дмитрий Гордон.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Тарас Чмут назвал проблемы «угрожающего» Крымскому мосту украинского комплекса «Нептун».
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