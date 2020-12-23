Киевский журналист Гордон: хватит рассказывать сказки о том, что Украина скоро вернет Донбасс

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23 декабря 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинцам не следует надеяться на скорую реинтеграцию Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучил Дмитрий Гордон, видео с выступлением киевского журналиста по данному вопросу появилось на его YouTube-канале.

«Хватит рассказывать сказки о том, что Украина скоро вернет Донбасс», - призвал Гордон. По его словам, реинтеграция региона не зависит от усилий Киева, так как Украина является слабым государством.

Журналист добавил, что в сложившихся условиях украинским властям следует «наращивать экономику». Если удастся достичь успехов в этой сфере, жители неподконтрольных территорий в будущем сами захотят вернуться под киевскую юрисдикцию, полагает Дмитрий Гордон.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Тарас Чмут назвал проблемы «угрожающего» Крымскому мосту украинского комплекса «Нептун».