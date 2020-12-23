Военный аналитик Тарас Чмут назвал проблемы «угрожающей» Крымскому мосту украинской системы «Нептун»
23 декабря 2020, 12:15[ «Аргументы Недели» ]
Военный аналитик Тарас Чмут обозначил проблемы, с которой столкнулась украинская ракетная система «Нептун». В соседней стране ранее заявляли, что данный комплекс якобы представляет «угрозу» для российского Крымского моста.
Как отметил эксперт, выступивший в эфире одного из YouTube-каналов, «в следующем году “Нептуна” не будет» - в связи с прекращением существования предприятия КрАЗ, систему нужно будет оснастить новым шасси, на что потребуется время.
Еще одна проблема «Нептуна» состоит в том, что он «сырой», рассказал Чмут. По словам аналитика, решение украинских властей о принятии комплекса на вооружение армии страны носило популистский характер, в настоящий момент не понятно, что делать с ним дальше.
Ранее в среду сообщалось, что ресурс Planeradar по ошибке «обнаружил» российский Су-57 в воздушном пространстве рядом с Киевом.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.