Военный аналитик Тарас Чмут назвал проблемы «угрожающей» Крымскому мосту украинской системы «Нептун»

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23 декабря 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военный аналитик Тарас Чмут обозначил проблемы, с которой столкнулась украинская ракетная система «Нептун». В соседней стране ранее заявляли, что данный комплекс якобы представляет «угрозу» для российского Крымского моста.

Как отметил эксперт, выступивший в эфире одного из YouTube-каналов, «в следующем году “Нептуна” не будет» - в связи с прекращением существования предприятия КрАЗ, систему нужно будет оснастить новым шасси, на что потребуется время.

Еще одна проблема «Нептуна» состоит в том, что он «сырой», рассказал Чмут. По словам аналитика, решение украинских властей о принятии комплекса на вооружение армии страны носило популистский характер, в настоящий момент не понятно, что делать с ним дальше.

Ранее в среду сообщалось, что ресурс Planeradar по ошибке «обнаружил» российский Су-57 в воздушном пространстве рядом с Киевом.