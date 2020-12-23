Ресурс Planeradar по ошибке «обнаружил» российский Су-57 в небе рядом со столицей Украины

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23 декабря 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Ресурс Planeradar, который осуществляет мониторинг воздушного пространства, по ошибке «обнаружил» российский истребитель Су-57 в небе рядом с Киевом.

Как пишет сайт Avia.pro, согласно сведениям Planeradar, над Украиной был «замечен» борт с регистрационным номером RF-97743. Авторы портала констатируют, что Су-57 не мог находиться в воздушном пространстве соседней страны. Появление ложной информации стало следствием сбоя в работе космических спутников или программного обеспечения, говорится в процитированной публикации. Отмечается, что за истребитель РФ могли принять дрон или легкомоторный самолет.

Ранее в среду сообщалось, что Том Купер, эксперт из Соединенных Штатов, назвал «шоу-проектом» российские ракеты «Кинжал».