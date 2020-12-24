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Советник главы Минздрава Ирана назвал возможную причину появления нового штамма COVID-19

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Советник главы Минздрава Ирана назвал возможную причину появления нового штамма COVID-19
лаборатория, pixabay.com

Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде не исключил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, мог быть утечкой из лаборатории по изучению вакцин в королевстве.

По словам Вахабзаде , он разговаривал с одним из британских ученых, который отметил, что из лаборатории могла произойти утечка мутировавшего вируса, однако не уточнил, каким именно образом это произошло. Подчеркивается, что данный разговор состоялся 23 декабря.

Ранее стало известно, что на территории Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который распространяется с большей скоростью, чем предыдущие.

ЕТ

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