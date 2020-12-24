Калифорния стала первым штатом, где зарегистрировали два миллиона зараженных COVID-19

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24 декабря 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

врачи в США, Keiko Hiromi/AFLO

Калифорния стала первым штатом в США, где количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2 миллиона. Данную информацию предоставили в университете Джонса Хопкинса.

Согласно последним сообщениям, с начала пандемии в Калифорнии зарегистрировали 2 002 494 случая заражения COVID-19, 23 558 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

В университете Джонса Хопкинса заметили, что в четырех регионах Калифорнии, действует сейчас режим обязательной домашней изоляции в связи с нехваткой коек в отделениях интенсивной терапии из-за роста в штате случаев заражения коронавирусом нового типа.