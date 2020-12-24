Телеканал NDTV: у 22 прибывших в Индию из Великобритании пассажиров выявили COVID-19
24 декабря 2020, 09:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: NDTV
Журналисты сообщили утром в четверг, 24 декабря, что тесты на коронавирус нового типа по меньшей мере 22 пассажиров, прибывших до вчерашнего дня в Индию из Великобритании, оказались положительными.
Уточняется, что образцы, показавшие положительный результат, были направлены в Национальный институт вирусологии в Пуне, где специалисты определят, не являются ли зараженные носителями нового штамма коронавируса.
Напомним, с 23 декабря Индия приостановила все рейсы в Великобританию и из нее. Данные меры были приняты в связи с появлением на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавирусной инфекции. Начиная с понедельника все пассажиры, прибывавшие из Британии, проходили в аэропортах обязательное тестирование на COVID-19.
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