Телеканал NDTV: у 22 прибывших в Индию из Великобритании пассажиров выявили COVID-19

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24 декабря 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NDTV

анализ крови, Rerych Zdenek/CTK

Журналисты сообщили утром в четверг, 24 декабря, что тесты на коронавирус нового типа по меньшей мере 22 пассажиров, прибывших до вчерашнего дня в Индию из Великобритании, оказались положительными.

Уточняется, что образцы, показавшие положительный результат, были направлены в Национальный институт вирусологии в Пуне, где специалисты определят, не являются ли зараженные носителями нового штамма коронавируса.

Напомним, с 23 декабря Индия приостановила все рейсы в Великобританию и из нее. Данные меры были приняты в связи с появлением на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавирусной инфекции. Начиная с понедельника все пассажиры, прибывавшие из Британии, проходили в аэропортах обязательное тестирование на COVID-19.