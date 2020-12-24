МЧС России в полном объеме доставило в Нагорный Карабах гумпомощь
24 декабря 2020, 09:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: МЧС России
Утром в четверг, 24 декабря, стало известно, что Россия в полном объеме доставила гуманитарную помощь для населения Нагорного Карабаха. Соответствующую информацию предоставили сегодня в МЧС РФ.
Уточняется, что накануне прибыла очередная партия вагонов с гуманитарными грузами для Карабаха. В частности, было доставлено 127 тонн металлопрофиля, 10 тысяч кубометров стекла, 2,2 тысячи различных бытовых принадлежностей и 400 сборных теплоемких печей.
Подчеркивается, что специалисты сводной группировки МЧС РФ осуществили разгрузку, а затем привезли гумпомощь в распределительные пункты, расположенные в разных районах Нагорного Карабаха.
В общей сложности с 11 по 23 декабря в Карабах прибыли 54 вагона с гумпомощью, общий вес которой составил около 1,2 тысячи тонн.
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