МЧС России в полном объеме доставило в Нагорный Карабах гумпомощь

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24 декабря 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МЧС России

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Утром в четверг, 24 декабря, стало известно, что Россия в полном объеме доставила гуманитарную помощь для населения Нагорного Карабаха. Соответствующую информацию предоставили сегодня в МЧС РФ.

Уточняется, что накануне прибыла очередная партия вагонов с гуманитарными грузами для Карабаха. В частности, было доставлено 127 тонн металлопрофиля, 10 тысяч кубометров стекла, 2,2 тысячи различных бытовых принадлежностей и 400 сборных теплоемких печей.

Подчеркивается, что специалисты сводной группировки МЧС РФ осуществили разгрузку, а затем привезли гумпомощь в распределительные пункты, расположенные в разных районах Нагорного Карабаха.

В общей сложности с 11 по 23 декабря в Карабах прибыли 54 вагона с гумпомощью, общий вес которой составил около 1,2 тысячи тонн.