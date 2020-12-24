ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

ВМС США опубликовали видео «одного из самых опасных маневров российских ВКС в 2020 году»

, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

ВМС США опубликовали видео «одного из самых опасных маневров российских ВКС в 2020 году»
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Военно-морские силы Соединенных Штатов опубликовало видео, на котором запечатлен «один из самых опасных маневров российских ВКС в 2020 году». Об этом говорится в заметке, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

Портал Avia.pro пишет, что инцидент, о котором идет речь, произошел в мае в районе баз РФ, расположенных на территории Сирии. На выложенных кадрах можно увидеть, как истребитель Су-35 летит рядом с противолодочным самолетом США. В процитированном материале отмечается, что экипаж российской машины профессионально выполнил перехват, вынудив американский борт прервать свою миссию.

Ранее в четверг тот же самый ресурс предположил, что новейший отечественный ударный дрон «Орион» мог уничтожить базу боевиков, находившуюся в сирийской провинции Алеппо.

ДЦ

В мире

Экс-офицер ЦРУ Милтон Бирден: русские, по-видимому, смогли получить доступ ко многим стратегическим «переключателям» в США

Экс-офицер ЦРУ Милтон Бирден: русские, по-видимому, смогли получить доступ ко многим стратегическим «переключателям» в США

В ходе недавней хакерской атаки русские, по-видимому, смогли получить доступ ко многим стратегическим «переключателям» в США. Соответствующую точку зрения озвучил Милтон Бирден, бывший офицер ЦРУ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью