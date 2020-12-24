ВМС США опубликовали видео «одного из самых опасных маневров российских ВКС в 2020 году»

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24 декабря 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Военно-морские силы Соединенных Штатов опубликовало видео, на котором запечатлен «один из самых опасных маневров российских ВКС в 2020 году». Об этом говорится в заметке, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

Портал Avia.pro пишет, что инцидент, о котором идет речь, произошел в мае в районе баз РФ, расположенных на территории Сирии. На выложенных кадрах можно увидеть, как истребитель Су-35 летит рядом с противолодочным самолетом США. В процитированном материале отмечается, что экипаж российской машины профессионально выполнил перехват, вынудив американский борт прервать свою миссию.

Ранее в четверг тот же самый ресурс предположил, что новейший отечественный ударный дрон «Орион» мог уничтожить базу боевиков, находившуюся в сирийской провинции Алеппо.