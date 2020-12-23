Посол РФ в Белоруссии Мезенцев: Запад ставит перед собой задачу «оторвать» республику от России
23 декабря 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Белрос
Посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев вечером в среду, 23 декабря, в рамках беседы с журналистами заявил, что Запад ставит перед собой задачу "оторвать" республику от России.
Мезенцев отметил, что власти США, Великобритании, стран Евросоюза демонстрируют "предельно жесткое отношение" к Белоруссии, а также дают эмоциональные оценки ситуации на территории республики, которые становятся политическими.
"Глобальная задача – отрыв Белоруссии от России – не сдана в утиль", – заметил посол. Дмитрий Мезенцев также подчеркнул, что Запад в настоящий момент ведет работу по расколу белорусского общества, целью которой является отрыв молодежи, интеллигенции, людей творческих профессий, коллективов сотен предприятий от лидера страны и белорусского руководства.
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