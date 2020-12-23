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США ввели санкции против ряда организаций и официальных лиц Белоруссии

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США ввели санкции против ряда организаций и официальных лиц Белоруссии
флаг США, pixabay.com

В Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки вечером в среду, 23 декабря, сообщили о введении санкций в отношении некоторых белорусских организаций и официальных лиц республики.

Уточняется, что, в частности, американские власти ввели ограничения против заместителя главы Министерства внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича.

Кроме того, в санкционный список США по республике попали Центральная комиссия по выборам, спецназ "Альфа", а также минский ОМОН.

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Белоруссии.

ЕТ

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